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Курганский чиновник ушел в отставку после понижения в должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Курган , саркисов андрей
Андрей Саркисов, по данным инсайдеров, уехал из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в правительстве Курганской области

Первый замдиректора департамента природных ресурсов Андрей Саркисов ушел в отставку через несколько месяцев после понижения в должности. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона, и подтвердили в департаменте.

«Саркисов больше не работает в департаменте. Он написал заявление и уволился», — рассказал инсайдер. По его данным, экс-чиновник уехал из Курганской области в Екатеринбург. В департаменте природных ресурсов подтвердили URA.RU, что Саркисов у них больше не работает: «Он ушел на прошлой неделе».

Саркисов на звонки URA.RU не ответил. В департамент информационной и внутренней политики направлен письменный запрос.

Саркисов приехал в Курганскую область в марте 2019 года, он возглавил департамент природных ресурсов. До этого он работал в полпредстве Уральского федерального округа. В конце мая стало известно, что департамент объединят с региональным управлением защиты населения от ЧС. Объединенную структуру возглавил Станислав Носков, а Саркисов стал его первым заместителем. Однако источники URA.RU, близкие к властям региона, заявляли, что Саркисов расстроен понижением и всерьез задумывается об увольнении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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