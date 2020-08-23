Здание общежития в городе Шадринске (Курганская область) постепенно разрушается. Жильцы опасаются, что стены могут рухнуть несмотря на поставленные распорки. Об этом URA.RU рассказали шадринцы, проживающие в доме на улице Урицкого, 56.
«Сделали ремонт — порезали обычные металлические трубы и поставили распорки. При этом стены рушатся, все в трещинах. Ходить страшно», — отметили жильцы.
С их слов, капитальный ремонт провели недавно и очень быстро. На предоставленном фото видны трубы, приваренные к листам железа. Распорки установлены между стенами. При этом видна кирпичная кладка, которая крошится, между стенами и потолком трещины. Трубы установлены на уровне человеческого роста.
В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU уточнили, что все работы в общежитии проводил Фонд капремонта. По открытым данным, согласно отчетной документации, Фонд капремонта произвел в здании ремонт внутридомовых инженерных систем на сумму 1,1 млн рублей.
В Фонде URA.RU пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию по шадринскому общежитию. При этом добавили, что вопросы мониторинга аварийности многоквартирных домов находятся в ведении органов самоуправления. В Фонде принимаются краткосрочные планы, представленные органами местного самоуправления и департаментом строительства. Дома ремонтируются в соответствии с утвержденным планом.
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