В Курганской области смягчают коронавирусные ограничения

Курганские театры могут возобновить работу с 1 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области разрешили возобновить работу театрам, детским игровым комнатам и развлекательным заведениям, закрытым из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«С 26 августа свою работу возобновляют детские игровые комнаты, развлекательные и досуговые заведения. Также с 1 сентября начинают работать театры и концертные организации», — говорится в сообщении штаба.

Театральные и концертные организации должны допускать посетителей в залы не менее чем за 30 минут до начала спектакля или концерта. В оперштабе считают, что это позволит предотвратить скопление людей у входов. При этом зрители должны сидеть в масках, в шахматном порядке через два кресла. Развлекательные и досуговые учреждения обязаны проводить в полном объеме профилактические мероприятия и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Кроме того, оперативный штаб смягчил требования к работе предприятий общепита. Для их посещения больше не требуется предварительная запись. Также отменены ограничения по времени работы.

В начале августа представители развлекательных заведений региона обращались к властям с просьбой отменить ограничение работы лишь до 00:00, ранее сообщало URA.RU. Бизнесмены заявляли, что это может привести к закрытию предприятий и потере рабочих мест. Предприятиям общепита разрешили работать до 00:00 с 10 июля. При этом, в заведениях запрещались массовые мероприятия, кроме поминок.