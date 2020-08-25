Профессор ВШЭ объяснил ошибку ПФР, снизившую пенсии

Ошибочные выплаты, которые Пенсионный фонд РФ (ПФР) назначил умершим гражданам, произошли по вине невнимательных работодателей. Об этом сообщил заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев.
«Прогресс в финансовом секторе позволяет реализовывать миллиарды транзакций онлайн, но этот уровень пока не достижим для пенсионной сферы. Ошибки в переучете происходят как правило по вине работодателей, ответственных за передачу сведений в ПФР», — приводит слова профессора издание
Якушев считает, что ключевой риск лежит именно в учете пенсионных прав, которые не связаны с учетом накоплений, замороженных с 2014 года. По его словам, проблема в ПФР усугубляется переходом к электронным трудовым книжкам. В дальнейшем россиянин не сможет подтвердить и восстановить свой трудовой стаж, что обернется снижением пенсии, ожидает Якушев.
Ранее Счетная палата РФ выяснила, что некоторые россияне недополучили пенсии. Оказалось, что ПФР по ошибке выплатил их умершим гражданам. Обязательства по выплате недостающих пенсий возьмет на себя правительство России.
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