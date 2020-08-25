В России еще раз испытают уже одобренную вакцину от коронавируса

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Российская вакцина «Гам-Ковид-Вак» не вызывает серьезных осложнений у добровольцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав РФ дал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение новых испытаний вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-Ковид-Вак“», — цитирует RNS пресс-службу министерства. Разрешение получил разработчик вакцины — Центр имени Гамалеи Минздрава России.

В августе президент РФ Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. По словам главы государства, вакцина прошла все испытания. Ее безопасность и эффективность доказаны, добавил Путин. В исследовании принимали участие 40 тысяч добровольцев.

Российская вакцина «Спутник V» не вызывает серьезных осложнений у добровольцев, испытывавших вакцину. Эксперты добавляли, что у тех, кому вводили вакцину, выработался высокий уровень антител.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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