В России еще раз испытают уже одобренную вакцину от коронавируса

Минздрав РФ дал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение новых испытаний вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-Ковид-Вак“», — цитирует
В августе президент РФ Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. По словам главы государства, вакцина прошла все испытания. Ее безопасность и эффективность доказаны, добавил Путин. В исследовании принимали участие 40 тысяч добровольцев.
Российская вакцина «Спутник V» не вызывает серьезных осложнений у добровольцев, испытывавших вакцину. Эксперты добавляли, что у тех, кому вводили вакцину, выработался высокий уровень антител.
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