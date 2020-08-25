В Екатеринбургской епархии рокировка после решения патриарха

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл временно возглавит Серовскую епархию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Место епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения (Кульберга), который будет курировать религиозное образование в Русской православной церкви, займет епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Обязанности последнего будет временно исполнять митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Временное управление Серовской епархией на заседании Священного Синода решено поручить Преосвященному митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу», — сообщается в журнале заседания Священного синода на сайте РПЦ. Самого Кульберга перевели в Москву и назначили викарием [помощником] патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателем Синодального отдела религиозного образования катехизации РПЦ.

Кульберг возглавлял Нижнетагильскую епархию с мая 2018 года. До этого он носил титул епископа Среднеуральского и викария Екатеринбургской епархии.