В Екатеринбургской епархии рокировка после решения патриарха

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Крестный ход в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. Екатеринбург, митрополит кирилл, крестный ход, царские дни
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл временно возглавит Серовскую епархию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Место епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения (Кульберга), который будет курировать религиозное образование в Русской православной церкви, займет епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Обязанности последнего будет временно исполнять митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Временное управление Серовской епархией на заседании Священного Синода решено поручить Преосвященному митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу», — сообщается в журнале заседания Священного синода на сайте РПЦ. Самого Кульберга перевели в Москву и назначили викарием [помощником] патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателем Синодального отдела религиозного образования катехизации РПЦ.

Кульберг возглавлял Нижнетагильскую епархию с мая 2018 года. До этого он носил титул епископа Среднеуральского и викария Екатеринбургской епархии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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