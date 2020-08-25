25 августа 2020

Новый куратор образования в РПЦ известен погромами и скандалами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальный крестный ход. Екатеринбург, кульберг алексей, куйвашев евгений, цуканов николай
Кульберга называют вторым по влиятельности священнослужителем после митрополита Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений (Кульберг), который назначен куратором религиозного образования в РПЦ и викарием [помощником] патриарха Кирилла, участвовал в погроме на выставке. Также 47-летний Кульберг прославился скандальными заявлениями и агрессивными акциями.

По версии портала «Запрещенное искусство», Кульберг был членом «Черной сотни» в 1994 году (организация придерживалась принципов монархизма и национализма). В 2003 году священнослужитель вместе с шестью единоверцами устроил погром на московской выставке «Осторожно, религия!». Позже Кульберг объяснял свой непростой характер тем, что с детства боролся за справедливость.

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Будучи настоятелем церкви Сретения в Ярославле в 2011 году, он внедрял курс «Основы православной культуры» в средних школах, ратовал за глубокое внедрение в светскую жизнь церковных праздников, выступал против использования презервативов в сексе. А после своего назначения епископом Нижнетагильским и Невьянским в 2018 году Кульберг объявил войну лжи в интернете и на ТВ, потому что она сеет порок среди детей. Также священнослужитель выступал за то, чтобы видеоблогеру Руслану Соколовскому, задержанному за ловлю покемонов в Храме на Крови, дали реальный срок. Это бы, по мнению Кульберга, продемонстрировало влияние церкви.

25 августа 2020 года Евгений Кульберг возглавил Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ и стал викарием [помощником] патриарха Кирилла. Этот отдел занимается религиозным образованием в воскресных школах, дошкольным православным воспитанием в детских садах и яслях, образованием в православных гимназиях и лицеях, а также подготовкой православных педагогов, катехизаторов и специалистов в области науки и культуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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