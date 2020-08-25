МИД назвал глубоко оскорбительными обвинения по делу Навального

В МИД заявили, что обвинения в сторону омских врачей в стремлении «сокрыть истину» о диагнозе блогера Алексея Навального являются «глубоко оскорбительными». В ведомстве также особо подчеркнули, что отравление Навального невыгодно российскому руководству.
«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — указано в сообщении, опубликованном департаментом информации и печати МИД России по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. В ведомстве отметили, что Биган в разговоре с Лавровым обратил внимание на «подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об «умышленном отравлении А.Навального». В МИД заявили, что «Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет».
Ведомство отмечает, что в РФ готовы «открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках» рассмотреть случай с Навальным. Кроме того, в стране готовы расследовать отравление экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако в МИД утверждают, что пока не получили от западных коллег «ответы на все наши предельно конкретные вопросы».
Ранее в Кремле предположили, что интоксикация блогера Алексея Навального могла быть вызвана приемом медикаментов. Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Немецкие врачи сообщили, что у Навального обнаружены следы интоксикации, передает RT.
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