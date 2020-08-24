Глава Нового Уренгоя усилит партию власти в заксобрании

Мэра Нового Уренгоя планирует избраться депутатом регионального парламента Фото: Иван Костогриз, Instagram

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Иван Костогриз променяет кресло градоначальника на мандат депутата окружного заксобрания. Как сообщил URA.RU осведомленный источник в политических кругах ЯНАО, после сентябрьских выборов мэр вместе с нынешним первым замгубернатора Алексеем Ситниковым усилит позиции «Единой России» в региональном парламенте.

«Ситников усилит единороссов в регпарламенте, равно как и Иван Костогриз, эра которого как политика далеко не исчерпана, — поделился собеседник агентства. — У него высокая поддержка населения, чем он и воспользуется уже как депутат». Уход мэра в заксобрание укрепит позиции не только партии власти, но и газовой столицы, утверждает инсайдер.

Отставку Костогриза с поста мэра ранее анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов. При этом перестановки в ЯНАО уже начались с назначением Дмитрия Жаромских в Надым и Антона Колодина в Пуровский район.

Уход Ситникова в заксобрание тоже не вымысел, а один из рассматриваемых вариантов, подтвердили источники. Его может сменить мэр Муравленко Александр Подорога, имеющий достаточно ресурсов, чтобы оправдать стратегию губернатора.

Официальных комментариев в правительстве и мэриях получить не удалось. Представители пресс-служб информации по данному вопросу не имеют.

Об уходе Алексея Ситникова из правительства и Ивана Костогриза из мэрии ранее сообщали источники агентства. Наиболее вероятным претендентом на пост главы газовой столицы называют замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова — ранее он работал вице-мэром Нового Уренгоя.