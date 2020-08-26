Свердловские торговцы получили нового хозяина после убийства Гули

Место Гули занял его младший брат Фото: Instagram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Хозяином воровской империи убитого вора в законе 47-летнего Надира Салифова по кличке Гули стал его младший брат. Об этом сообщает «Новая газета». Торговцы овощных рынков теперь будут платить дань ему.

Все дела Гули теперь ведет 44-летний Намик Салифов по кличке Намик Бакинский. Известно, что в октябре 1996 года Верховный суд Азербайджана вынес приговор братьям Салифовым: Гули приговорили к 15 годам (позже срок продлен до 2021 года), а Намик получил 27 лет. Неизвестно как, но к апрелю 2001 года Намик вышел на свободу. Был коронован в 2013 году в Стамбуле.

Осенью 2017 года после 22 лет заключения досрочно был освобожден Гули. Еще сидя в колонии, он подмял под себя большинство овощных рынков страны, стал долларовым миллиардером — первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, затем он взял под контроль Сибирь и юг России.

Ранее URA.RU писало, что Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa своим телохранителем 25-летним Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский. Зейналов заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. После убийства Хан пытался скрыться на машине своего сообщника 26-летнего Амира Гамиджи, но был задержан полицией. Сотрудники полиции установили, что Гули находился в Турции нелегально, так как еще в 2018 году был депортирован из страны.

Братья Намик (слева) и Надир Салифовы Фото: «Прайм Крайм»