Выяснилось, повредят ли санкции свердловскому военному НИИ

Американские санкции не могут повлиять на работу 48-го ЦНИИ в 19-м военном городке Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал доктор химических наук, профессор УрФУ Евгений Уломский.
«Мы и в советское время работали под санкциями. Просто раньше это по другому называлось, так что нам не впервой. Но сильно напакостить нам не смогут, в худшем случае на какое-то время работа немного замедлится, а потом пойдет как раньше. Это как с французским сыром: вроде бы санкционнный запрещенный продукт, но в магазинах продается. Так и с необходимыми материалами и оборудованием — всегда есть обходные пути, как их получить», — считает профессор Евгений Уломский.
Ранее URA.RU писало, что министерство торговли США ввело санкции в отношении екатеринбургского военного городка №19, на базе которого работает Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Минобороны России. Работа военного НИИ засекречена, но известно, что, например, там разрабатывают моющие растворы, убивающие биологически опасные организмы. Ученые из екатеринбургского НИИ участвовали в разработке вакцины против коронавируса. Так же екатеринбуржцы ездили в командировку в ряд европейских государств, в том числе Италию, для помощи в борьбе с коронавирусом.
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