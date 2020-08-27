Выяснилось, повредят ли санкции свердловскому военному НИИ

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, лаборатория
Химики не боятся, что санкции повлияют на их работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские санкции не могут повлиять на работу 48-го ЦНИИ в 19-м военном городке Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал доктор химических наук, профессор УрФУ Евгений Уломский.

«Мы и в советское время работали под санкциями. Просто раньше это по другому называлось, так что нам не впервой. Но сильно напакостить нам не смогут, в худшем случае на какое-то время работа немного замедлится, а потом пойдет как раньше. Это как с французским сыром: вроде бы санкционнный запрещенный продукт, но в магазинах продается. Так и с необходимыми материалами и оборудованием — всегда есть обходные пути, как их получить», — считает профессор Евгений Уломский.

Ранее URA.RU писало, что министерство торговли США ввело санкции в отношении екатеринбургского военного городка №19, на базе которого работает Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Минобороны России. Работа военного НИИ засекречена, но известно, что, например, там разрабатывают моющие растворы, убивающие биологически опасные организмы. Ученые из екатеринбургского НИИ участвовали в разработке вакцины против коронавируса. Так же екатеринбуржцы ездили в командировку в ряд европейских государств, в том числе Италию, для помощи в борьбе с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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