Немецкие врачи не хотели торопиться с перевозкой Навального

Немецкие врачи приехали на личный осмотр Алексея Навального почти через пять часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Врачи из Германии не торопились забирать блогера Алексея Навального в Берлин из Омска. Между их прилетом в Россию и транспортировкой пациента прошли почти сутки.

«Из хроники событий 21 и 22 августа следует, что медики, экстренно прилетевшие за пациентом Навальным, не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы», — пишет «Коммерсант». Посадка в аэропорту состоялась в 12.10, но немецкие врачи осмотрели блогера только после визита омских коллег в гостиницу, в которой иностранные специалисты провели несколько часов. Несмотря на то что врачи разрешили транспортировку Навального в 20.30, а его родственники письменно подтвердили свое желание по поводу перевозки в Германию в 23.00, немецкая сторона отказалась вывозить пациента раньше 8.00 утра.

Ранее в сети появилось видео, на котором российские врачи уточняют, можно ли транспортировать больного немедленно, и получают отрицательный ответ от коллег из Германии. Позже заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Центральном федеральном округе Андрей Бутров оценил работу омских специалистов. Он отметил, что токсикологи и реаниматологи сработали грамотно, точно по реанимационному протоколу.

Медик из омской больницы № 1 Анна Смирнова рассказала, что дни, когда в учреждении находился Навальный, стали самыми тяжелыми для персонала. По ее словам, сторонники блогера устраивали пикеты, кричали под окнами и требовали докладывать о его состоянии почти каждый час.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова Борис Теплых приезжал в качестве специалиста из Москвы в Омск. Он подтвердил, что Навального хотели отправить в Германию пораньше, но пилоты решили отдохнуть перед перелетом.

Омские врачи опубликовали открытое письмо, в котором ответили на критику в свой адрес из-за ситуации вокруг Навального, пишет RT. Медики отметили, что 44 часа боролись за жизнь блогера и смогли стабилизировать его состояние, однако теперь их пытаются очернить.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.