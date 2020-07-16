Горы коровьего навоза «сползли» в Обь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В водопроводы жителей Аксарки Приуральского района ЯНАО могла попасть вода, зараженная калофагами — бактериями, образующимися в процессе гниения отходов жизнедеятельности животных. По информации работников местных очистных сооружений, допустимое количество опасных микроорганизмов превышает норму в 40 раз.

«Пока местные водоочистные сооружения справляются, жидкость обильно хлорируют, а между тем, вода из Аксарки развозится жителям Горнокнязевска и Харсаима, — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения „Единой России“, чьи депутаты взяли ситуацию под свой контроль. — Если проблему не решать, массовое отравление не за горами». Запросы о ситуации были направлены региональный департамент АПК, а также бывшему и нынешнему собственникам.

Как удалось выяснить, в 2014 году в Аксарке был открыт животноводческий комплекс на 119 коров. На протяжении пяти лет компания «Салехардагро» складировала отходы жизнедеятельности животных в нескольких метрах от комплекса.

Постепенно отходы стали стекать в Обь — как раз туда, откуда производится водозабор для подачи в водопровод. С 1 января 2020 года комплекс и все его многолетнее «наследие» перешли компании «Ваа-Агро», однако документы на данный момент все еще на стадии оформления.

В настоящее время окружная дирекция по развитию сельских территорий судится с «Салехардагро». Как выяснилось, предприятию неоднократно предписывали очистить навозохранилище, однако мер так и не было принято. Заседание суда назначено на 17 сентября. «Ваа-Агро» планирует получить участок земли для выращивания зеленых кормов. Предполагается, что навоз будет использован там в качестве удобрения.

Ранее сообщалось, что Обь, как и другие водные объекты ЯНАО, признали «грязной» специалисты Росгидромета. В реке были обнаружены соединения меди, цинка, марганца, фенолы, нефтепродукты и аммонийный азот. Наблюдается глубокий дефицит растворенного в воде кислорода.