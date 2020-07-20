Прокуратура начала проверку из-за отравленной навозом воды в ЯНАО

Коровий навоз, попавший в Обь, грозит массовым отравлением ямальцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Приуральского района ЯНАО начала проверку из-за загрязнения воды у берегов Аксарки. В Обь, из которой получают воду жители села, могли попасть опасные бактерии калофаги, о чем ранее сообщало URA.RU. О начавшейся проверке агентству рассказали в окружной прокуратуре.

«Организовано проведение проверки по сведениям, размещенным в СМИ, о нарушении природоохранного и земельного законодательства при эксплуатации животноводческого комплекса в селе Аксарка. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа», — заявили в пресс-службе надзорного органа ЯНАО.

О загрязнении воды опасными бактериями URA.RU сообщили в ямальском отделении «Единой России», чьи депутаты взяли ситуацию под свой контроль. Выяснилось, что в Аксарке компания «Салехардагро» на протяжении пяти лет складировала отходы жизнедеятельности скота в нескольких метрах от животноводческого комплекса на 119 коров. Со временем навоз стал стекать в Обь.

Из реки производится забор воды, которая идет в дома жителей Аксарки. Работники местных очистных сооружений утверждают, что допустимое количество опасных микроорганизмов превышает норму в 40 раз. Из-за этого жителям села угрожает массовое отравление.