Начальник полиции курганского отдела увольняется после задержания

Задержанный в Курганской области начальник полиции увольняется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» (Курганская область) Денис Мурашов, задержанный накануне, увольняется. Об этом он рассказал на заседании суда по избранию меры пресечения, передает корреспондент URA.RU.

«Я уже написал рапорт об отставке», — сказал в Курганском городском суде обвиняемый Мурашов. Его адвокат так же озвучил намерения подзащитного уволиться из органов.

Начальника отдела полиции подозревают в злоупотреблении полномочиями и махинациях с премиями подчиненных. В ходе заседания судья зачитал протоколы допроса свидетелей. Согласно им, сотрудник полиции рассказывал, как получил 120 тысяч на банковскую карту. Подумал, что премия и снял деньги. Потом позвонил Мурашов и потребовал вернуть 110 тысяч рублей. У них возник конфликт, но в итоге подчиненный деньги отдал.

В суде также прозвучали характеристики Мурашова. В них говорилось, что он имеет 71 поощрение, награждён медалями. Следователь СУ СК просил суд заключить подозреваемого под стражу. Адвокат уточнил, что намерений скрываться у Мурашова нет, просил отпустить под домашний арест. В итоге судья на время расследования дела поместил обвиняемого на 2 месяца в СИЗО до 25 октября.

26 августа сотрудники СК и регионального УФСБ провели обыски в Каргапольском отделе полиции, а также дома у подозреваемого и его родственников. В курганском УМВД проходит срочная проверка. Инсайдеры URA.RU отмечали, что претензии к силовику вызваны махинациями с премиями. Ранее обвинения в аналогичных преступлениях были предъявлены замначальника областного УМВД Андрею Шамину, экс-начальнику Шадринского отдела полиции Дмитрию Кокотееву, экс-начальнику Далматовского отдела полиции Андрею Кашину.