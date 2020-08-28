Ветераны Донбасса: появятся ли в Беларуси добровольцы и войска РФ

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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, спецназ, вежливые люди, армия
Появление российских войск в республике сейчас маловероятно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Донбасский сценарий в Белоруссии не повторится, а появление в республике ополчения и российского спецназа маловероятно, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом URA.RU заявил ветеран Донбасса, депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко.

«Добровольцев в Белоруссии не будет, а оснований для введения российского спецназа сейчас нет», — поделился мнением Григоренко. По его словам, ситуации в Белоруссии и на Украине отличаются. Он считает, что в Белоруссии нет тенденции к отделению территорий. К тому же, белорусский народ более однородный, чем на Украине.

По словам Григоренко, появление российских войск в республике сейчас также маловероятно. «Пока Александр Лукашенко у власти, нет оснований вводить спецназ», — добавил он.

Слова Григоренко подтвердил уральский журналист, участник событий в ЛНР Ростислав Журавлев. «В Белоруссии нет почвы для появления ополчения», — рассказал он. По его мнению, сценарий Донбасса в Белоруссии возможен только тогда, когда в республике искусственно создадут условия для этого.

Протесты в Белоруссии начались после победы на выборах президента Александра Лукашенко. Он набрал более 80% голосов, передает «Федеральное агентство новостей». Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из силовиков для помощи Белоруссии. Он добавил, что сейчас нет необходимости вводить военных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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