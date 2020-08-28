В приватизации «Башкирской содовой компании» нашли нарушения

Генеральная прокуратура РФ провела проверку в отношении «Башкирской содовой компании» Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Генпрокуратура РФ выявила нарушения законодательства о приватизации в ходе проверки «Башкирской содовой компании» (БСК). Проверка в отношении фирмы была запущена по поручению президента России Владимира Путина.

«Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли РФ», — приводит слова из сообщения Генпрокуратуры РФ News.ru. Там добавили, что полученные материалы были направлены в Следственный комитет РФ. Там должны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Башкирии. Также Генпрокуратура России отправила иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.?

«Башкирская содовая компания» хочет разрабатывать месторождение соды на шихане Куштау. Против разработки известняка на Куштау протестуют активисты. В первый день протестов были задержаны от 50 до 70 человек, которых силовики забрали с горы. В тот же день глава Башкирии Радий Хабиров приостановил разработку, а после дал шихану статус природного памятника.

Шихан Куштау является священным для жителей Башкирии. Он был выбран в шорт-лист проекта «Семь чудес света» вместе с другими шиханами — Тартау, Юрактау и исчезнувшим из-за содового производства Шахтау.

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