Стрелков: в Беларуси будут преследовать за русский язык

В будущем за использование русского языка в Белоруссии будут преследовать. Так прокомментировал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предложение первого президента Белоруссии Станислава Шушкевича лишить русский язык государственного статуса в республике.
«Сейчас белорусы не верят, что может произойти такое, что русский язык будет преследоваться. Его будут выдавливать из всех сфер», — заявил Стрелков. Он подчеркнул, что со временем отношения между Россией и Белоруссией будут на том же уровне, что и между Москвой и Киевом сегодня.
Заявление Шушкевича напомнило Стрелкову о событиях, которые происходили в Киеве в 2014 году. «Когда Майдан только собирался свергать [президента Украины Виктора] Януковича, я лично слышал много разговоров о том, что „мы не против русских“, „мы за русский язык“, „никто русских ущемлять не будет“. Это все говорилось много раз и искренне», — отметил он.
Стрелков добавил, что своим заявлением Шушкевич выбрал сторону конфликта. «Человек даже не дожидаясь победы, показывает, что он собирается сделать», — заключил собеседник агентства.
Массовые протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Демонстранты выступили против победы Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская называет себя «президентом, избранным народом», пишет «Дни.ру».
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