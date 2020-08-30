Курганские власти передумали продавать музей друга Пушкина

Декабрист Кюхельбекер жил в ссылке в Кургане с сентября 1845 года по март 1846 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский дом-музей декабриста Вильгельма Кюхельбекера, лицейского друга поэта Александра Пушкина, исключили из плана приватизации госимущества региона. Решение об этом приняла Курганская областная дума на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU.

«На основании протеста прокурора Курганской области предлагается внести изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2020—2022 годы. Предлагаем исключить объект недвижимого имущества — дом-музей Кюхельбекера, являющийся объектом культурного наследия федерального значения», — обратилась к депутатам начальник управления доходов регионального департамента имущественных и земельных отношений Инесса Уманец.

«Мы вносили данный объект [в план приватизации], потом Министерство культуры Российской Федерации через Генеральную прокуратуру вынесло требование исключить», — напомнил председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Он отметил, что конкурсные процедуры по продаже музея власти региона запустить не успели.

О намерении продать дом-музей Кюхельбекера в конце мая заявляло правительство Курганской области. К тому времени уже нашли потенциального инвестора, который был готов отремонтировать здание за свои деньги, сохранив в нем музей и цены на входные билеты. Позже областные власти отказались от проведения торгов.

Музей построен в 2005 году на месте, где с сентября 1845 года по март 1846 года жил в ссылке декабрист Кюхельбекер. Вместе с ним в Курган приезжали жена и двое детей.