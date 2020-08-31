Из-за ремонта на трассе возникают пробки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В управлении ГИБДД по Свердловской области не нашли нарушений в организации движения на трассе Екатеринбург-Пермь, где из-за ремонта собираются многокилометровые пробки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводились проверки по организации движения и организации проведения ремонтных работ на данном участке. Нарушений не выявлено», — сообщила пресс-секретарь ведомства Евгения Бушмакина. Автовладельцам она предложила выбирать пути объезда ремонтируемого участка, а также стараться не попадать в пиковые часы. Она уточнила, что интенсивность движения увеличивается перед выходными и в воскресенье вечером. При этом жители Екатеринбурга жаловались, что провели в пробке в воскресенье по 3-4 часа, а длина затора, по их словам, составила около 50 километров.

Ранее водители уже жаловались на многочасовые пробки на трассе. Тогда очевидцы сообщали, что образовалась пробка протяженностью около 20 километров.