После огласки контрактник Фридрих Берн чувствует себя в безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Контрактник из ХМАО Фридрих Берн, которого избивали в 228-м мотострелковом полку в Екатеринбурге, переведен в другую воинскую часть. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он до конца разбирательства в истории с неуставными отношениями будет находиться в другом воинском гарнизоне. К нему приставлен сержант, который следит, чтобы на новом месте службы у него не возникло проблем», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что предполагаемого обидчика Берна — сержанта М. в срочном порядке возвращают в Екатеринбург из другого региона, куда он был отправлен в командировку.

В пресс-службе центрального военного округа Министерства обороны для получения комментариев попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

29 августа стало известно, что над контрактником Фридрихом Берном, который служил в Екатеринбурге, издеваются в его части. 19-летний молодой человек рассказал агентству об избиениях и оскорблениях со стороны сослуживцев.