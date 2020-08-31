Наталья Котова прошла два этапа обучения в Сколково Фото: Глеб Просто © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова летала в Сколково учиться администрированию жизни современного города. Об этом рассказала чиновница 1 сентября, отвечая на вопрос ученика на открытии образовательного центра №5, самой большой школы на Урале, передает корреспондент URA.RU.

«Наша команда получила знания по администрированию всех процессов, составляющих жизнь современного города. Чтобы были парки, чистые улицы, в домах был свет, тепло и газ. Чтобы наш город был чище, лучше и красивее», — отметила Котова.

Губернатор Алексей Текслер (второй справа) и Наталья Котова (вторая слева) открыли самую большую школу на Урале Фото: Глеб Просто © URA.RU

В разговоре с корреспондентом URA.RU мэр добавила, что задача новой команды городских управленцев — превратить Челябинск из «танкограда» в город технологических инноваций «техноград». «Для этого мы выбрали несколько ключевых направлений работы: внедрение стандартов Индустрии 4.0, развитие IT-сферы, „умных“ технологий, применение технологий BIG DATA, внедрение новых стандартов градостроительства и формирования комфортной городской среды», — резюмировала она.

Мэр Челябинска на прошлой неделе с чиновниками администрации летала в Сколково. Там они участвовали во втором образовательном модуле «100 городов», проводимом ВЭБ. Первый этап обучения прошел в конце июля.