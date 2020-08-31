В эпицентре коронавируса в ЯНАО массово отметят День города

День города в Новом Уренгое завершится праздничным салютом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Торжества, посвященные Дню города в Новом Уренгое (ЯНАО) пройдут в ближайшие выходные, сообщили URA.RU в администрации газовой столицы. На сайте мэрии уже опубликована программа мероприятий, в том числе спортивных и массовых, несмотря на продленный режим повышенной готовности и то, что город остается лидером по числу заболевших.

День города Новый Уренгой пройдет 5 сентября, следует из опубликованной муниципалитетом программы Среди приглашенных мероприятий указаны спортивные состязания, показательные выступления, шоу с участием артистов, свето-водное шоу и праздничный салют.

Между тем, ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. В округе действует самоизоляция для людей старше 65 лет, запрещены спортивные и массовые мероприятия, кроме тех, что связаны с выборами и голосованием.

При этом Ямал вышел на третий этап снятия ограничений : к полноценному режиму работы вернулись госучреждения, МФЦ и ЗАГСы. Открылись предприятия общественного питания, досуговые и развлекательные учреждения, кроме дискотек и ночных клубов.

В связи с продлением режима повышенной готовности в Салехарде программу Дня города решили скорректировать. В окружной столице продолжает работать над программой мероприятий, запланированных на 12 сентября.