Из правительства РФ выгонят людей с двойным гражданством

Российское правительство должны будут покинуть все люди с двойным гражданством, видом на жительство в других странах и счетами в иностранных банках. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Такую норму предполагают поправки в Конституцию РФ, принятые в июле.
«Это нужно для защиты суверенитета страны. Двойного гражданства не должно быть ни у федеральных министров, ни у прокуроров», — отметил Крашенинников во время лекции в Уральском государственном юридическом университете. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию с мероприятия с депутатом Госдумы.
Из-за угрозы распространения коронавируса голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По данным Центризбиркома РФ, официальными итогами признаны 77,92% голосов «за» и 21,27% — «против», напоминает «Утро.ру». По одной из статей Основного закона страны, госслужащие не имеют права на второе гражданство. В Госдуме уже собираются проверить депутатов на этот счет, пишет сайт VSE42.ru.
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