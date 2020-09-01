Идея создания Ассоциации «Большой Урал» пришла Эдуарду Росселю одновременно с идеей Уральской республики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Межрегиональная ассоциация «Большой Урал», которую в свое время создавал экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, прекратила свое существование. Соответствующая запись сделана в ЕГРЮЛ, с ней можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы.

3 августа 2020 года в налоговую инспекцию по Верх-Исетскому району Екатеринбурга поступило уведомление об исключении ассоциации из Единого госреестра юридических лиц как недействующего юрлица. 5 августа регистрирующим органом принято соответствующее решение. Параллельно проходит процесс ликвидации исполкома организации.

Ассоциация «Большой Урал» была создана более 27 лет назад — 24 марта 1993 года — с центром в Екатеринбурге. Эдуард Россель на тот момент увлекся идей создания Уральской республики, которая обеспечила бы финансовую и управленческую самостоятельность регионов Большого Урала. На этой волне и возникла ассоциация. Впоследствии регионы использовали эту площадку для обсуждения экономического сотрудничества. Помимо Среднего Урала, в состав объединения вошли Удмуртия, Пермский край, Башкортостан, Коми-Пермяцкий округ, Оренбургская, Челябинская и Курганская области. Последняя вышла из состава ассоциации в 2016 году.

Ликвидационный процесс «Большого Урала» начался 16 сентября 2014 года. До этого дня организацией руководил Эдуард Россель, однако в последние шесть лет главой ассоциации числился председатель ликвидационной комиссии Владимир Волков.