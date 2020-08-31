Белорусская оппозиция заявила о создании новой политической партии «Вместе». Об этом свидетельствует видеообращение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и бывшего главы «Белгазпромбанка», незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.
«Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии „Вместе“. […] В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее», — заявила Колесникова.
По словам Колесниковой, члены будущей партии знают, как выйти из политического и социально-экономического кризиса в стране. Бабарико подчеркнул, что главная задача сейчас — конституционная реформа. Представители оппозиции уверены, что смогут решать больше проблем, так как после регистрации партии у них появится финансирование. Колесникова заверила, что сегодня оппозиция формирует сознательное и ответственное общество.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Центризбирком республики признал победу действующего президента страны Александра Лукашенко. 17 августа по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в стране создан Координационный совет. Накануне активисты решили привлекать школьников и их родителей для политического переворота в стране.
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