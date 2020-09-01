В Минске студенты прорвали оцепление возле здания КГБ. ВИДЕО

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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, омон, жд вокзал, covid19
В День знаний белорусские студенты протестуют против итогов президентских выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Во время протестов в Минске студенты прорвали оцепление милиции рядом со зданием КГБ. Аналогичная ситуация произошла около площади Независимости.

«В Минске протестующие студенты прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ», — передает РИА «Новости» сообщение своего корреспондента. А военкор Александр Коц сообщил, что на пути к площади Независимости протестующие также прорвали оцепление силовиков.

1 сентября в Минске проходит студенческая акция протеста против победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Некоторых протестующих уже задержал ОМОН. На помощь студентам вышли строители.

На фоне студенческих протестов Лукашенко попытался напугать белорусов, что в стране начнется резня, если к власти придет оппозиция. Массовые протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, после того как Центризбирком республики признал победу на выборах действующего президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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