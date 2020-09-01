Во время протестов в Минске студенты прорвали оцепление милиции рядом со зданием КГБ. Аналогичная ситуация произошла около площади Независимости.
«В Минске протестующие студенты прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ», — передает РИА «Новости» сообщение своего корреспондента. А военкор Александр Коц сообщил, что на пути к площади Независимости протестующие также прорвали оцепление силовиков.
1 сентября в Минске проходит студенческая акция протеста против победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Некоторых протестующих уже задержал ОМОН. На помощь студентам вышли строители.
На фоне студенческих протестов Лукашенко попытался напугать белорусов, что в стране начнется резня, если к власти придет оппозиция. Массовые протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, после того как Центризбирком республики признал победу на выборах действующего президента.
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