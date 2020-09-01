На Шуховском полигоне начали выкапывать ядохимикаты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом на МУП «Шуховский полигон», где были тайно захоронены 25 тонн ядохимикатов, начали их выкапывать. Процедуру проводят сотрудники областного МЧС под руководством регионального Следственного комитета, сотрудники которого расследуют уголовные дела. Информация стала известна URA.RU от источников.

«Выкапывать ядохимикаты на полигоне начали вчера. Работы проводят спасатели. Присутствуют следователи СК», — рассказал инсайдер.

Еще один осведомитель подтвердил, что работы на полигоне проводятся. «До этого следственные органы ждали специалиста с оборудованием из соседнего региона для установления размера экологического ущерба природе. Вероятно, это будет сделано сейчас», — пояснил источник.

В отношении МУП «Шуховский полигон» возбуждено два уголовных дела по статьям —«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ст. 247 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ).

В пресс-службе мэрии и МЧС России по Курганской области агентству рекомендовали обратиться за разъяснениями в областное СУ СК. В силовом ведомстве от комментариев отказались.

В августе прокуратура Курганской области возбудила уголовное дело в отношении МУП «Шуховский полигон» по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ранее по официальным данным мэрии, все опасные отходы с полигона были вывезены. Временное хранилище токсичных промышленных отходов, в котором размещались пестициды, утратившие потребительские свойства, находилось на МУП «Шуховский полигон ТБО» до 2015 года.