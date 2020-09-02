В Челябинской области увековечат имя Владислава Крапивина

Имя писателя Владислава Крапивина будет присвоено детской библиотеке Еманжелинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Власти приняли решение увековечить имя писателя, на книгах которого выросло несколько поколений читателей.
«Владислав Крапивин был известным писателем, на котором выросло не одно поколение детей. Библиотека в Еманжелинске — детская, в книжном фонде много изданий этого автора», — заявила первый заместитель министра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина.
Знаменитый детский писатель, создатель отряда «Каравелла» Владислав Крапивин скончался 1 сентября после болезни. Ему было 82 года. Президент РФ Владимир Путин отправил родным и близким писателя телеграмму с соболезнованиями. Прощание с Крапивиным состоится 3 сентября в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови.
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