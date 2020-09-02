В Челябинской области увековечат имя Владислава Крапивина

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Закладка традиционной монеты в остов кораблика для Севастополя. Екатеринбург, крапивин владислав
Именем Владислава Крапивина назовут детскую библиотеку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Имя писателя Владислава Крапивина будет присвоено детской библиотеке Еманжелинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Власти приняли решение увековечить имя писателя, на книгах которого выросло несколько поколений читателей.

«Владислав Крапивин был известным писателем, на котором выросло не одно поколение детей. Библиотека в Еманжелинске — детская, в книжном фонде много изданий этого автора», — заявила первый заместитель министра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина.

Знаменитый детский писатель, создатель отряда «Каравелла» Владислав Крапивин скончался 1 сентября после болезни. Ему было 82 года. Президент РФ Владимир Путин отправил родным и близким писателя телеграмму с соболезнованиями. Прощание с Крапивиным состоится 3 сентября в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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