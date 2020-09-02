Песков: у России нет данных об отравлении Навального «Новичком»

У России нет данных об отравлении блогера Алексея Навального препаратом, похожим на «Новичок». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости».
«Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», — заявил представитель Кремля. Ранее правительство Германии заявило, что в организме Навального найдены следы боевого вещества группы «Новичок» нервно-паралитического действия. О результатах обследования блогера кабмин ФРГ намерен проинформировать Евросоюз и НАТО.
Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет с блогером экстренно посадили в Омске, где его госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли Навального в берлинскую клинику «Шарите».
Российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме блогера отравляющих веществ. «Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было», — заявил «Интерфаксу» в среду информированный источник в Москве. Кроме того,? сотрудники полиции РФ в ходе ведущейся проверки не выявили признаков, которые говорили бы об умышленном причинении вреда здоровью Навальному, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
В 2018 году нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, после чего другие британцы заявили, что тоже пострадали от этого вещества. Однако после происшествия с Навальным ни его жена Юлия, ни пассажиры рейса, ни врачи, лечившие блогера, не заявляли о проблемах со здоровьем.