Разработчик «Новичка» опроверг отравление Навального веществом

Попытки связать болезнь блогера Алексея Навального с отравлением «Новичком» — это «политическая ерунда». Так прокомментировал заявление кабмина ФРГ о причине болезни Навального один из разработчиков вещества, ученый Леонид Ринк.
«Симптомы Навального не похожи на отравление «Новичком», — заявил Ринк в интервью РИА «Новости». По его словам, проявления отравления увидели бы еще омские врачи, а этого не случилось. Как отметил Ринк, у Навального не было типичного для отравления подобным препаратом сужения зрачков (миоз) и судорог. «У него… картинка сходится целиком и полностью с тем, что проявляется при отравлении поджелудочной железы», — отметил ученый в интервью «Известиям».
Другой разработчик «Новичка», Владимир Углев, также усомнился, что блогера могли отравить этим веществом, передает «Интерфакс». «Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и „Новичок“ (А-234) можно исключить из списка веществ», — цитирует его издание.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал РИА «Новости», что разговоры об отравлении блогера необходимо подтвердить доказательствами. Иначе сообщения о связи болезни Навального с «Новичком» можно считать провокацией.
Бернд Шмидбауэр, координатор разведки Германии эпохи Гельмута Коля, предупреждает о скоропостижности обвинений. «Сначала должны быть определенные результаты, прежде чем Кремль должен будет нести ответственность», — приводит его слова британское издание Daily Mail.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите».
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