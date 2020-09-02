В клинике Charite оценили состояние Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, навальный алексей, фингал
Врачи не исключают долгосрочные последствия болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Состояние здоровья блогера Алексея Навального остается тяжелым, а симптомы отравления спадают. С таким заявлением выступили врачи берлинской клиники Charite, где находится россиянин.

«Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает», — сообщается в twitter-аккаунте клиники. Пациент проходит лечение в отделении интенсивной терапии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Немецкие врачи не исключают «долгосрочные последствия болезни».

О том, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве Германии 2 сентября. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель уточнила, что анализ проб проводили военные токсикологи, передает RNS. В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал чушью заявление о том, что Навального отравили. Такой же позиции придерживается разработчик «Новичка» Леонид Ринк. По его словам, в случае отравления, блогер погиб бы на месте.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...