В клинике Charite оценили состояние Навального

Состояние здоровья блогера Алексея Навального остается тяжелым, а симптомы отравления спадают. С таким заявлением выступили врачи берлинской клиники Charite, где находится россиянин.
«Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает», — сообщается в twitter-аккаунте клиники. Пациент проходит лечение в отделении интенсивной терапии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Немецкие врачи не исключают «долгосрочные последствия болезни».
О том, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве Германии 2 сентября. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель уточнила, что анализ проб проводили военные токсикологи, передает
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