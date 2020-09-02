Московский медик назвал чушью отравление Навального «Новичком»

Если бы блогер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», он бы скончался еще в самолете. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач, председатель Профсоюза работников здравоохранения Московской области Анатолий Домников.
«Полная чушь. „Новичок“ — это боевое отравляющее вещество. Человек выжить не мог, погиб бы моментально, пока самолет приземлялся», — считает врач. Он также обратил внимание, что с момента инцидента было «несметное количество заявлений», которые строились на домыслах. По словам Домникова, в этой истории только один факт. «Он [Навальный] попал в клинику Омска и был нестабилен, а через полтора суток наши врачи стабилизировали его состояние», — сказал московский эксперт.
Врач-токсиколог НИИ скорой помощи им. Склифосовского Михаил Завадовский отказался давать URA.RU прогнозы о шансах Навального выйти из комы. Он объяснил это тем, что не видел историю болезни пациента. Омские медики, лечившие оппозиционера Алексея Навального, также оказались не знакомы с результатами исследований немецкой лаборатории. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» заявил заместитель главного врача БСМП N1 Анатолий Калиниченко.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что организме Навального нашли следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». При этом российские криминалисты не обнаружили ядовитых веществ в организме и на одежде блогера.
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