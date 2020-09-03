Екатеринбург прощается с писателем Крапивиным. ОНЛАЙН-трансляция

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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав
Владислав Петрович скончался на 82 году жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге сегодня хоронят писателя Владислава Крапивина, который скончался 1 сентября после болезни. Попрощаться с великим писателем и создателем знаменитой «Каравеллы» намерены многие уральские VIP, в том числе — представители руководства региона. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с траурной церемонии.

11:59 03.09.2020 Ранее URA.RU сообщало, что с 11.30 до 13.00 в Храме на Крови состоится прощание. С 13.00 начнется панихида и отпевание. В 14.00 четыре автобуса перевезут желающих на Широкореченское кладбище, где состоится захоронение. Об этом сообщила внучка писателя Дарья.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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