Кибермошенники взломали страницу депутата Госдумы из ЯНАО

Депутат Государственной думы РФ от Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Пушкарев подвергся атаке кибермошенников. Скрины переписок, в которых неизвестные от имени политика просят денег в долг, были опубликованы в ямальских группах социальных сетей и мессенджеров.
«У тебя на карточке нет ничего? — интересуется злоумышленник со страницы депутата во „ВКонтакте“. — Я тебе через пару часов отдам». В настоящее время страница депутата Пушкарева оказалась заблокированной.
Связаться с самим политиком по известным телефонам не удалось, абонент оказался вне зоны доступа. По имеющейся информации, в настоящее время Пушкарев находится в походе на Полярном Урале. Сам депутат ранее сообщил о предстоящем выезде на своей странице в Instagram.
При этом, несмотря на предупреждения правоохранительных органов, жители Ямала ежемесячно теряют миллионы рублей по вине кибермошенников. Злоумышленники не только просят деньги в долг у знакомых владельцев взломанных аккаунтов, но и звонят, представляясь сотрудниками банков, пытаясь получить доступ к счетам граждан.
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