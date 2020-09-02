02 сентября 2020
01 сентября 2020

Махонина попытались снять с выборов пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин сохранил статус кандидата в губернаторы Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Экс-кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин 3 сентября в четвертом апелляционном суде пытался снять с предвыборной гонки врио Дмитрия Махонина. Суд в Нижнем Новгороде не удовлетворил жалобу Репина.

«Определение [Пермского краевого суда] оставлено без изменения», — сказано в картотеке суда. Таким образом апелляционная инстанция подтвердила законность и обоснованность снятия Репина с предвыборной гонки, а также необоснованность его требований по отмене регистрации кандидата Махонина.

Краевая избирательная комиссия отказала Репину в регистрации 4 августа сразу по двум основаниям. Во-первых, он сдал недостаточное количество действительных подписей муниципальных депутатов (101 вместо 102), а во-вторых, его поддержали депутаты только из 31 муниципалитета (необходимый минимум — 35).

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Репин попытался это обжаловать в Пермском краевом суде, где потребовал снять с выборов также кандидата Махонина. 21 августа суд в Перми отказал Репину в удовлетворении заявленных требований.

Сейчас в качестве кандидатов в губернаторы Пермского края зарегистрированы: самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России». Выборы пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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