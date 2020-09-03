Заслуженный врач РФ назвала сроки второй волны коронавируса

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, больной, здоровье, медицина, больница, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Специалисты полагают, что вторая волна коронавируса стартует в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса стартует в сентябре или октябре, сообщила URA.RU начальник терапевтической службы тюменской «Областной клинической больницы №1» Елена Журавлева. Ранее этот же срок назвал глава свердловского минздрава Андрей Карлов.

«Масштабы [второй волны] будут меньше, с моей точки зрения. Она начнется в сентябре—октябре, что будет связано и с эпидемиологической ситуацией в связи с сезонными вирусными заболеваниями, а не только коронавирусом», — заявила URA.RU Елена Журавлева после церемонии вручения госнаград в Екатеринбурге. Полпред Николай Цуканов поздравил ее с присуждением звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Ранее о том, что вторая волна коронавируса начнется в октябре говорил глава свердловского минздрава Андрей Карлов. «Она начнется после завершения периода отпусков, когда все [свердловчане] вернутся. При этом нашей главной задачей будет тотальная вакцинация [жителей региона], потому что если коронавирус встретится с гриппом, лечить человека будет гораздо сложнее», — заявил Карлов URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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