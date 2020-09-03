Адвокат раскрыл, как признание Ефремовым вины ослабит приговор

Признание актера Михаила Ефремова в совершении ДТП поможет незначительно сократить срок его приговора. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился адвокат Иван Кадочников.
«Не играет роли, когда ты это сказал (признал вину — прим. ред.). Главное это сделать до того, как судья уйдет в совещательную комнату. Соответственно они в последний момент отработали обязательный ритуал, который уберет у него 3-4 месяца», — сказал Кадочников, отвечая на вопрос, как скажется на приговоре Ефремова его признание вины в ДТП. Адвокат также отметил, что само признание не повлияет на судебное разбирательство, так как существуют другие доказательства в рамках уголовного дела.
Ранее Ефремов заявил в суде, что признает свою вину. Артист объяснил, что приговор ему уже вынесли. Второго сентября стало известно, что на водительской подушке безопасности Jeep, который стал виновником аварии, нашли кровь Ефремова, пишет агентство Nation news. Днем ранее артист назвал фейковым видео, на котором его вывели из машины после ДТП, передает RT. Приговор по делу о ДТП с участием актера огласят 8 сентября.
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