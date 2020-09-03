Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов, рассказывая об отваге русского народа, заявил, что Гитлер в концлагерях сжег в печах «всякую сволочь». Видео выступления коммуниста разместил в своем Telegram-канале юрист Илья Ремесло.
«Геннадий Андреевич „зюганул“ и рассказал, как Гитлер сжигал в печах „всякую сволочь“», — подписал видеозапись юрист. В интервью Зюганов заявляет, что Россия трижды прикрывала Европу. Он вспомнил об Орде монголов, наступлении Наполеона на Москву и зверствах основателя немецкого нацизма и Третьего рейха. «Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь», — говорит политик.
Ранее лидер коммунистов заявил в Госдуме, что ему не дают общаться с главой государства. «Был довольно полноценный диалог в течение многих лет, но в последнее время есть кто-то у него в администрации, который все время отрезает нормальный контакт», — заявил Зюганов. Как ранее писало URA.RU, Зюганов потерял контроль над региональными отделениями, а также не может удержать однопартийцев от протестов и провокаций.
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