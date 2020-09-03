03 сентября 2020

Прошел первый суд по похищению с площадки «Атомстройкомплекса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Место похищения неизвестными жителя города Екатеринбурга со стройплощадки «Атомстройкомплекса». Екатеринбург, сербиенко олег
Сербиенко отказывается продавать землю «Атомстройкомплексу» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первое судебное решение принято по похищению екатеринбуржца Олега Сербиенко из собственного жилья рядом со стройкой «Атомстройкомплекса». Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«34-летний подсудимый Андрей Черепанов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он признан виновным по п. „а“ ч. 2 ст. 126 УК РФ „похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору“ и приговорен к трем годам шести месяцам условно с испытательным сроком четыре года. Дело подельника будет рассмотрено в Ленинском суде», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

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Ранее URA.RU писало, что Олег Сербиненко был похищен 9 июля около пяти часов утра: неизвестные в масках силой усадили в ВАЗ-2114 и скрылись. Похищение попало в объектив камеры наблюдения. Днем Сербиенко неожиданно вернулся и рассказал, что его вывезли в лес и после разговора о собственности земельного участка, за который он борется, отпустили. Похищенный объснил, что с 1995 года является владельцем участка, который сейчас примыкает к стройплощадке «Атомстройкомплекса». С 2009 года мужчина судится с застройщиком и говорит, что ему предложили продать землю за 100 тысяч рублей. Полицейские уже через несколько дней задержали похитителей. Ими оказались самбист и боксер 1986 и 1994 г. р. Как стало известно URA.RU, похитители назвали имя заказчика, мотив преступления установлен, он свзяан со стройплощадкой, следствие по заказчику продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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