Прошел первый суд по похищению с площадки «Атомстройкомплекса»

Сербиенко отказывается продавать землю «Атомстройкомплексу» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первое судебное решение принято по похищению екатеринбуржца Олега Сербиенко из собственного жилья рядом со стройкой «Атомстройкомплекса». Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«34-летний подсудимый Андрей Черепанов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он признан виновным по п. „а“ ч. 2 ст. 126 УК РФ „похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору“ и приговорен к трем годам шести месяцам условно с испытательным сроком четыре года. Дело подельника будет рассмотрено в Ленинском суде», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что Олег Сербиненко был похищен 9 июля около пяти часов утра: неизвестные в масках силой усадили в ВАЗ-2114 и скрылись. Похищение попало в объектив камеры наблюдения. Днем Сербиенко неожиданно вернулся и рассказал, что его вывезли в лес и после разговора о собственности земельного участка, за который он борется, отпустили. Похищенный объснил, что с 1995 года является владельцем участка, который сейчас примыкает к стройплощадке «Атомстройкомплекса». С 2009 года мужчина судится с застройщиком и говорит, что ему предложили продать землю за 100 тысяч рублей. Полицейские уже через несколько дней задержали похитителей. Ими оказались самбист и боксер 1986 и 1994 г. р. Как стало известно URA.RU, похитители назвали имя заказчика, мотив преступления установлен, он свзяан со стройплощадкой, следствие по заказчику продолжается.