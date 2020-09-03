Курганские власти раскрыли, сколько тратят на больных

Опубликованы данные по деньгам, которые курганские власти тратят на одного пациента в месяц. Наибольшие суммы расходуются на заболевших детей в Кургане и Шадринске. Информация с данными сведениями размещена на сайте территориального фонда ОМС.
«Фактические дифференцированные подушевые нормативы финансирования амбулаторной помощи в ГБУ „Шадринская детская больница“ и „Курганская детская поликлиника“ составляют — 379,54 р. в месяц», — говорится в документ о порядке определения нормативов финансирования медучреждений.
Далее по рейтингу убывания идут пациенты Шатровской, Щучанской, Белозерской, Мишкинской и Юргамышской больниц (около 258 рублей в месяц). Наименьшие суммы направляются на оказание услуг пациентам Шадринской поликлиники (193 р.), Курганской поликлиники и горбольницы №2 (230 р.). При этом средний показатель финансирования одного пациента составляет около 254 рублей в месяц.
Объемы финансирования медучреждений зависят от количества застрахованных лиц, прикрепленных к ним. Кроме того, для вычисления используется коэффициент, который зависит от пола и возраста пациента.
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