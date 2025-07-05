Солистка театра оперы из Челябинска похвалила Курган, который стал уютным

В Кургане стало уютно, появились красивая набережная и современные общественные пространства. Об этом рассказала солистка Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Екатерина Чебыкина. Сама она родилась и училась в Кургане.
«С каждым годом приезжаем и замечаем, что Курган стал чище, уютнее. Появилась набережная замечательная. Всегда огоньки сияют, то есть вечером идешь, такое наслаждение, очень нравится», — поделилась впечатлениями Чебыкина. Ее слова цитирует пресс-служба властей региона в telegram-канале «Курганская область официально».
Ранее Чебыкина исполнила партию главной героини оперы «Руслан и Людмила» на сцене Курганской филармонии. В областном центре проходит III Международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Постановку оперы организаторы перенесли с Троицкой площади в филармонию из-за непогоды, но это не помешало артистам и зрителям получить отличное настроение, отметили в пресс-службе властей области.
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