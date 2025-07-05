«Киномерзость»: в КПРФ предложили признать телеканал «Спас» иноагентом из-за Ленина

Локоть: «Спас» надо признать иноагентом, если «Мумию» финансировали из-за рубежа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телеканал «Спас» хотят признать иноагентом
Телеканал «Спас» хотят признать иноагентом Фото:

Бывший мэр Новосибирска и первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть на XIX съезде партии предложил признать телеканал «Спас» иноагентом, так как ему не понравился документальный фильм о Мавзолее Ленина. Он отметил, что если подтвердится финансирование фильма из зарубежных источников, то телеканал должен будет получить маркировку.

«Политическая провокация с показом киномерзости „Мумия“ показала, что нам надо сначала разобраться в своем доме. В России навести порядок с исторической памятью. „Мумия“ — это удар не по партии, „Мумия“ — это удар в спину России, удар по будущему России», — сказал Локоть на съезде партии. Его слова передает РБК. 

Делегат также напомнил, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов также задавался вопросом о возможном иностранном финансировании фильма. Локоть сообщил, что уже провел собственную проверку и выяснил, что бюджетные средства на съемку картины не выделялись, а государственные органы не были вовлечены в ее создание.

Скандальный документальный фильм «Мумия» режиссера Андрея Афанасьева (внесен в список иноагентов) вышел в эфир в конце июня. В материалах телеканала говорится, что в фильме исследуются история Мавзолея Ленина, его духовные смыслы и параллели с мировыми мавзолеями. Авторы пытаются выяснить, почему возникла идея обожествления советского лидера Владимира Ленина и как относиться к этому наследию сегодня. Зрители сходятся во мнении, что сама персона Ленина осознанно выставлена в негативном ключе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший мэр Новосибирска и первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть на XIX съезде партии предложил признать телеканал «Спас» иноагентом, так как ему не понравился документальный фильм о Мавзолее Ленина. Он отметил, что если подтвердится финансирование фильма из зарубежных источников, то телеканал должен будет получить маркировку. «Политическая провокация с показом киномерзости „Мумия“ показала, что нам надо сначала разобраться в своем доме. В России навести порядок с исторической памятью. „Мумия“ — это удар не по партии, „Мумия“ — это удар в спину России, удар по будущему России», — сказал Локоть на съезде партии. Его слова передает РБК.  Делегат также напомнил, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов также задавался вопросом о возможном иностранном финансировании фильма. Локоть сообщил, что уже провел собственную проверку и выяснил, что бюджетные средства на съемку картины не выделялись, а государственные органы не были вовлечены в ее создание. Скандальный документальный фильм «Мумия» режиссера Андрея Афанасьева (внесен в список иноагентов) вышел в эфир в конце июня. В материалах телеканала говорится, что в фильме исследуются история Мавзолея Ленина, его духовные смыслы и параллели с мировыми мавзолеями. Авторы пытаются выяснить, почему возникла идея обожествления советского лидера Владимира Ленина и как относиться к этому наследию сегодня. Зрители сходятся во мнении, что сама персона Ленина осознанно выставлена в негативном ключе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...