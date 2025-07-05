«Киномерзость»: в КПРФ предложили признать телеканал «Спас» иноагентом из-за Ленина

Бывший мэр Новосибирска и первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть на XIX съезде партии предложил признать телеканал «Спас» иноагентом, так как ему не понравился документальный фильм о Мавзолее Ленина. Он отметил, что если подтвердится финансирование фильма из зарубежных источников, то телеканал должен будет получить маркировку.
«Политическая провокация с показом киномерзости „Мумия“ показала, что нам надо сначала разобраться в своем доме. В России навести порядок с исторической памятью. „Мумия“ — это удар не по партии, „Мумия“ — это удар в спину России, удар по будущему России», — сказал Локоть на съезде партии. Его слова передает РБК.
Делегат также напомнил, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов также задавался вопросом о возможном иностранном финансировании фильма. Локоть сообщил, что уже провел собственную проверку и выяснил, что бюджетные средства на съемку картины не выделялись, а государственные органы не были вовлечены в ее создание.
Скандальный документальный фильм «Мумия» режиссера Андрея Афанасьева (внесен в список иноагентов) вышел в эфир в конце июня. В материалах телеканала говорится, что в фильме исследуются история Мавзолея Ленина, его духовные смыслы и параллели с мировыми мавзолеями. Авторы пытаются выяснить, почему возникла идея обожествления советского лидера Владимира Ленина и как относиться к этому наследию сегодня. Зрители сходятся во мнении, что сама персона Ленина осознанно выставлена в негативном ключе.
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