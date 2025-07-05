Президент Бразилии объяснил значимость БРИКС на международной арене

Лула: БРИКС — сообщество процветающих экономик
© Служба новостей «URA.RU»
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БРИКС возглавит новый путь развития, заявил глава Бразилии
БРИКС возглавит новый путь развития, заявил глава Бразилии Фото:

БРИКС становится сообществом процветающих экономик, способных возглавить новый путь развития. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва.

«Отрадно видеть все больше стран Юго-Восточной Азии среди новых партнеров БРИКС, таких как Малайзия, Таиланд, а теперь и Вьетнам. Это демонстрирует силу нашего регионального блока и его растущую значимость на международной арене», — заявил бразильский лидер TV Brics на бизнес-форуме объединения, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. Он уточнил, что БРИКС — это сообщество процветающих экономик, которое возглавит новый путь развития.

По словам да Силвы, страны-участницы должны продвигать модель роста, ориентированную на устойчивое сельское хозяйство, экологичную промышленность, развитие инфраструктуры и биоэкономику. Государства, входящие в БРИКС, располагают 33% всех пахотных земель планеты и обеспечивают 42% мирового агропромышленного производства. Такой ресурсный потенциал значительно расширяет возможности объединения по обеспечению продовольствием на глобальном уровне, заявил Лула да Силва.

Он также подчеркнул, что расширение использования национальных валют и создание моментальных и безопасных платежных систем значительно упростят торговлю и инвестиции между странами-участниками. По его словам, эти шаги позволят снизить зависимость от внешних финансовых инструментов и повысят экономическую самостоятельность блока.

Кроме того, Лула сообщил, что на предстоящем саммите в Рио-де-Жанейро участники обсудят возможность создания собственного облачного сервиса для обмена данными внутри объединения. «Есть предложение, которое также должно пройти через других председателей БРИКС, — это облачный сервис объединения BRICS Cloud», — заявил он.

Саммит БРИКС состоится 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи. Турцию на саммите представит министр иностранных дел страны Хакан Фида. Что такое саммит БРИКС, почему он проводится в Бразилии, кто примет в нем участие и какие вопросы будут обсуждаться — в материале URA.RU.

Как отмечал директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин, РФ в этом году нацелено на сотрудничество со странами БРИКС. Главными направлениями у российского бизнеса, по его словам, станет регистрации товарных знаков стали одежда, смартфоны, бытовая химия, парфюмерия, косметика, зерновые и другие категории, передает РАПСИ.

БРИКС основана в 2006 году. Первоначальный состав организации: Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика. После в БРИКС вступили Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Индонезия. С 1 января страны-партнеры БРИКС 2025 года: Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Нигерия.

Организация по составу значительно превысила G7 (Group of Seven), в которую входят правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Риторика БРИКС отличается от других крупных альянсов — НАТО и ЕС. Организация стремится сформировать справедливую и стабильную экономическую структуру, позволяющую государствам-участникам ускорять собственное развитие, уменьшать зависимость от экономик западных стран и укреплять свои позиции на мировой арене.

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БРИКС становится сообществом процветающих экономик, способных возглавить новый путь развития. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва. «Отрадно видеть все больше стран Юго-Восточной Азии среди новых партнеров БРИКС, таких как Малайзия, Таиланд, а теперь и Вьетнам. Это демонстрирует силу нашего регионального блока и его растущую значимость на международной арене», — заявил бразильский лидер TV Brics на бизнес-форуме объединения, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. Он уточнил, что БРИКС — это сообщество процветающих экономик, которое возглавит новый путь развития. По словам да Силвы, страны-участницы должны продвигать модель роста, ориентированную на устойчивое сельское хозяйство, экологичную промышленность, развитие инфраструктуры и биоэкономику. Государства, входящие в БРИКС, располагают 33% всех пахотных земель планеты и обеспечивают 42% мирового агропромышленного производства. Такой ресурсный потенциал значительно расширяет возможности объединения по обеспечению продовольствием на глобальном уровне, заявил Лула да Силва. Он также подчеркнул, что расширение использования национальных валют и создание моментальных и безопасных платежных систем значительно упростят торговлю и инвестиции между странами-участниками. По его словам, эти шаги позволят снизить зависимость от внешних финансовых инструментов и повысят экономическую самостоятельность блока. Кроме того, Лула сообщил, что на предстоящем саммите в Рио-де-Жанейро участники обсудят возможность создания собственного облачного сервиса для обмена данными внутри объединения. «Есть предложение, которое также должно пройти через других председателей БРИКС, — это облачный сервис объединения BRICS Cloud», — заявил он. Саммит БРИКС состоится 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи. Турцию на саммите представит министр иностранных дел страны Хакан Фида. Что такое саммит БРИКС, почему он проводится в Бразилии, кто примет в нем участие и какие вопросы будут обсуждаться — в материале URA.RU. Как отмечал директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин, РФ в этом году нацелено на сотрудничество со странами БРИКС. Главными направлениями у российского бизнеса, по его словам, станет регистрации товарных знаков стали одежда, смартфоны, бытовая химия, парфюмерия, косметика, зерновые и другие категории, передает РАПСИ. БРИКС основана в 2006 году. Первоначальный состав организации: Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика. После в БРИКС вступили Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Индонезия. С 1 января страны-партнеры БРИКС 2025 года: Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Нигерия. Организация по составу значительно превысила G7 (Group of Seven), в которую входят правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Риторика БРИКС отличается от других крупных альянсов — НАТО и ЕС. Организация стремится сформировать справедливую и стабильную экономическую структуру, позволяющую государствам-участникам ускорять собственное развитие, уменьшать зависимость от экономик западных стран и укреплять свои позиции на мировой арене.
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