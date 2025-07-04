Хорошо клевало на Тоболе
В Кургане рыбак наловил полный мешок рыбы в реке Тобол недалеко от центрального рынка. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Отличный был клев на Тоболе. Улов порадовал», — сообщил горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее курганец похвастался уловом у дамбы в Кургане. Он использовал в качестве прикормки простую перловку.
Улов на Тоболе за рынком
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