04 июля 2025

Житель Кургана наловил мешок рыбы прямо в городе. Фото

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Хорошо клевало на Тоболе
Хорошо клевало на Тоболе Фото:

В Кургане рыбак наловил полный мешок рыбы в реке Тобол недалеко от центрального рынка. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Отличный был клев на Тоболе. Улов порадовал», — сообщил горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее курганец похвастался уловом у дамбы в Кургане. Он использовал в качестве прикормки простую перловку. 

Улов на Тоболе за рынком
Улов на Тоболе за рынком
Фото:

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В Кургане рыбак наловил полный мешок рыбы в реке Тобол недалеко от центрального рынка. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «Отличный был клев на Тоболе. Улов порадовал», — сообщил горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее курганец похвастался уловом у дамбы в Кургане. Он использовал в качестве прикормки простую перловку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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