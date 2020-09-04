Артист страдал от онкологического заболевания Фото: Олег Яковлев © URA.RU

В Малом театре в Москве проходит прощание с актером Борисом Клюевым, скончавшимся 1 сентября. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Проститься с Клюевым пришли его ученики, поклонники и коллеги по цеху. На траурной церемонии присутствует актер Станислав Дужников, который на протяжении десяти лет играл с усопшим в сериале «Воронины». Он известен по роли Лени — сына Николая Петровича, роль которого исполнял Клюев. О своем намерении побывать на прощании с актером сообщила Екатерина Волкова, также работавшая с Клюевым в проекте «Воронины». В сериале она играла невестку.

К Малому театру съехались и другие артисты. Среди них — вдова актера Николая Караченцева Людмила Поргина. С букетом желтых хризантем проводить коллегу в последний путь пришла Ирина Муравьева, известная всем по фильмам «Москва слезам не верит» и «Карнавал». Также с букетом роз на прощальное мероприятие прибыл актер Илья Древнов, на церемонии также присутствуют артисты Наталья Дрожжина, Валерий Баринов, Александр Суворов, Вячеслав Гришечкин.

Актер умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года артист боролся с онкологическим заболеванием, но не переставал играть в театре и кино, передает портал «Дни.ру». Борис Клюев широко известен благодаря ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и докторa Ватсона», «Михайло Ломоносов», последние десять лет он снимался в телесериале «Воронины».

Екатерина Волкова едет на прощание Фото: instagram

Актер Станислав Дужников, игравший с Клюевым в сериале «Воронины» Фото: Олег Яковлев © URA.RU

Среди пришедших проститься — актриса Наталья Дрожжина Фото: Олег Яковлев © URA.RU

Ирина Муравьева прибыла с желтыми хризантемами Фото: Олег Яковлев © URA.RU

Актер Илья Древнов играет в театре «Современник», он восторгался Клюевым Фото: Олег Яковлев © URA.RU

Александр Суворов, известный по сериалу «Кармелита», также пришел проститься Фото: Олег Яковлев © URA.RU

Вячеслав Гришечкин, игравший в сериале «Солдаты», пришел проводить артиста в последний путь Фото: Олег Яковлев © URA.RU

С мэтром пришли проститься ученики Фото: Олег Яковлев © URA.RU

Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище Фото: Олег Яковлев © URA.RU