Курганские осужденные заявили, что остались без питьевой воды

В курганской колонии осужденные пожаловались на проблемы с водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские осужденные, которые содержатся в исправительной колонии №2 (на Просвете) заявили, что в бараках отсутствует питьевая вода. Та, которая подается в кранах — соленая и непригодна для питья. Об этом URA.RU рассказали бывшие осужденные, которые освободились из мест лишения свободы.

«Как бы странно и дико это не звучало, но у нас отсутствует питьевая вода. Те осужденные, у которых не было возможности покупать воду, пили соленую техническую воду, которая бежит из крана», — написал Мурод Джалалов.

По словам другого бывшего заключенного, недавно в колонии разрешили брать воду из столовой. Но не все могут сходить до другого здания. «Это могут сделать только молодые и здоровые люди, а старики и инвалиды просто не могут себе позволить так „роскошно“ жить», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе областного УФСИН отрицают проблемы с качеством воды, подаваемой в бараки. Согласно протоколам лабораторных исследований вода соответствует нормам как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям. Исследования проводятся ежемесячно на базе бактериологической лаборатории ЦГСЭН-2 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России и аккредитованных лабораторий Курганской области.