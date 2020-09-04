Лавров сравнил историю Навального с делом Скрипалей

Сергей Лавров заявил, что Россия ждет подтверждения заявлений об Алексее Навальном Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Ситуация с блогером Алексеем Навальным напоминает историю, которая складывалась вокруг отравления Скрипалей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Это напоминает историю со Скрипалями, тогда Лондон также представил странам ЕС свои данные», — цитирует РИА «Новости» Лаврова. Министр отметил, что России нечего скрывать о сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что скептически относится к заявлениям западных стран о Навальном и сейчас власти ожидают подтверждающих фактов.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Позднее Навального перевезли в клинику в Берлине. В правительстве Германии заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок». В МИД РФ считают, что Германия не подтверждает свои заявления фактами. Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал, что если бы Навального отравили «Новичком», то он бы погиб за несколько минут, передает «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России раскрыть информацию по программе «Новичок». Издание Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что следы этого вещества были обнаружены в анализах блогера.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.