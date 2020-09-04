В Совфеде оценили запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном

Россия призывает международное сообщество найти истину в ситуации вокруг блогера Алексея Навального, любой другой подход является провокацией. Об этом журналистам рассказал российский сенатор Олег Морозов.
«Мы неоднократно официально заявляли, что не имеем отношения к так называемому „отравлению“. И у нас до сих пор нет ни одного документального подтверждения от немецкой стороны, подтверждающего факт отравления», — приводит РИА «Новости» слова Морозова.
Сенатор добавил, что российская сторона имеет биоматериалы пострадавшего и готова их предоставить, однако России ничего не показывают. Если предоставленные ранее президентом Белоруссии Александром Лукашенко сведения [переговоры Берлина и Варшавы о Навальном] достоверны, это усиливает позицию РФ. «Если же запись нельзя в силу каких-либо причин считать достоверной, это ни на миллиметр не меняет нашей позиции», — добавил политик, подчеркнув, что истину в этой истории следует искать вместе с Россией. В противном случае это «отдает провокацией и дурно пахнет».
Ранее Минск предоставил запись разговора между Германией и Польшей о ситуации с блогером Алексеем Навальным. На ней представитель Варшавы якобы заявил, что нужно отбить у РФ привычку «совать нос в дела» Белоруссии, добавив, что Польше пока не удалось реализовать свои планы в республике — Лукашенко оказался «крепким орешком».
О том, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве Германии. Завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев при этом говорил, что такое невозможно. Если бы использовали этот яд, должны были пострадать окружающие и пассажиры самолета. В правоохранительных органах также не имеют оснований считать, что Алексея Навального пытались отравить.
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