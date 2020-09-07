«Уральские авиалинии» против создания нового хаба в Кольцово

Главным хабом для самолетов SSJ100 авиакомпании Red Wings станет аэропорт Кольцово в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В авиакомпании «Уральские авиалинии», базирующейся в аэропорте Кольцово в Екатеринбурге, отреагировали на создание хаба для самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings в столице Урала. Намерения конкурентов раскритиковал крупнейший совладелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Планы авиакомпании Red Wings открыть транзитный хаб в аэропорту Екатеринбурга с использованием самолетов SJ100 для полетов в другие российские города — возможно, иллюзия успеха», — заявил РБК Скуратов. По его словам, самолеты Superjet рассчитаны на 100 пассажиров, а на маршрутах, на которых их собирается использовать Red Wings, должны эксплуатироваться 50-местные самолеты. «Только тогда будет эффективный налет с какой-то прибылью», — уверен Скуратов.

Ранее стало известно, что в «Аэропортах регионов» Виктора Вексельберга (аэропорт Кольцово является ключевым активом холдинга) рассчитывают на синергию между «Уральскими авиалиниями» и Red Wings. Однако «Уральские авиалинии» пока не намерены кооперироваться с новым конкурентом.

Как сообщил гендиректор Red Wings Евгений Ключарев, Екатеринбург был выбран еще одним хабом компании (есть в Домодедово) из-за удачного расположения: граница Европы и Азии, пересечение воздушных путей в разных направлениях. Таким образом Кольцово станет первым региональным аэропортом, где будет больше одной базовой авиакомпании. В 2021 году Red Wings планирует летать из Кольцово по 34 российским направлениям, включая Москву и Сочи.

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